Software ERP de construção - Aplicativos mais populares

O software ERP de construção centraliza e agiliza todo o ciclo de vida de um projeto de construção, garantindo que os prazos sejam cumpridos e que o progresso permaneça no caminho certo. Embora os sistemas ERP (planejamento de recursos empresariais) sejam usados ​​em vários setores, aqueles adaptados especificamente para construção atendem às necessidades exclusivas de empreiteiros, gestão financeira e operações de serviços. Com o software ERP de construção, as empresas e as partes interessadas do projeto beneficiam-se de um sistema unificado que integra todos os aspectos de um projeto, garante a conformidade com as diretrizes regulatórias e gerencia os dados da cadeia de fornecimento dentro de um fluxo de trabalho coeso.