O software de gerenciamento de desenhos de construção, muitas vezes chamado de BIM para construção, equipa engenheiros, empreiteiros, administradores e outros profissionais com ferramentas para agilizar a elaboração, revisão e compartilhamento de planos de construção. Este software melhora a colaboração entre proprietários de locais, empreiteiros e construtores, mesmo sem conexão com a Internet. Além disso, oferece recursos de gerenciamento de documentos, permitindo aos usuários digitalizar, armazenar e arquivar arquivos para fácil acesso. Integrando-se regularmente com soluções BIM, de gerenciamento de projetos, financeiras e de levantamento de terceiros, o software de gerenciamento de desenhos de construção fornece um conjunto de ferramentas abrangente aplicável durante todo o ciclo de vida da construção.