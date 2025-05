Software de análise de dados de construção - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de análise de dados de construção, muitas vezes conhecido como inteligência de negócios de construção (BI de construção), captura informações em tempo real de projetos de construção, oferecendo informações valiosas sobre seu status e desempenho. Com os canteiros de obras gerando grandes quantidades de dados, é essencial que os profissionais da construção analisem efetivamente essas informações para melhorar os resultados do projeto. Este software também aproveita o aprendizado de máquina e a inteligência artificial para automatizar tarefas, permitir o gerenciamento preditivo de projetos e identificar e resolver proativamente possíveis problemas no local. As partes interessadas, como proprietários de projetos, gerentes, engenheiros, encarregados e empreiteiros, podem usar o software para priorizar tarefas, avaliar riscos e monitorar a saúde do projeto. Embora algumas plataformas abrangentes de gerenciamento de projetos de construção incluam recursos analíticos, soluções autônomas de análise de dados de construção permitem a importação e exportação de inteligência de construção coletada para seus sistemas.