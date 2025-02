Plataformas de gerenciamento de consentimento - Aplicativos mais populares - Togo

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes é uma solução de gerenciamento de consentimento que ajuda a coletar e gerenciar o consentimento de cookies em seu site. Ao adicionar o banner de cookie CookieYes, você pode efetivamente pedir consentimento aos usuários para usar cookies e dar-lhes o controle para aceitar ou negar o consentimento ou decidir que tipo de cookies desejam consentir. Principais recursos: * Personalização de banner de cookies Gere um banner de consentimento com conteúdo, design, layout, botões e branding personalizados. Segmente geograficamente o banner com base na localização do usuário e exiba um banner traduzido automaticamente de acordo com o idioma preferido do usuário. * Controle granular do usuário Permita que os usuários dêem consentimento granular para diferentes categorias de cookies, usando a visualização da categoria de cookies. Adicione a tabela de auditoria de cookies para que os usuários possam tomar uma decisão informada. * Registros de consentimento detalhados Registre todos os consentimentos do usuário para demonstrar prova de conformidade. Registre o endereço IP (anonimizado), país, status de consentimento e hora e data do consentimento em um formato centralizado. * Verificação avançada de sites Faça uma varredura em seu site em busca de cookies, ative rastreadores ocultos, identifique-os e organize-os em categorias e gere um relatório detalhado de auditoria de cookies. * Bloqueio automático de scripts Detecte e bloqueie automaticamente scripts de cookies de terceiros em seu site até que o usuário dê consentimento por meio do banner de cookies. Adicione scripts de terceiros que você deseja bloquear em seu site. * Fácil de desenvolver Adicione personalização avançada de CSS e marca personalizada para alinhar com o design do seu site. Apoie o status Do Not Track (DNT) do navegador com nossas integrações no aplicativo.