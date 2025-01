Plataformas de gerenciamento de consentimento - Aplicativos mais populares - Rússia

Piwik PRO

Piwik PRO é a primeira alternativa orientada para a privacidade ao Google Analytics. Criado em 2013, o Piwik PRO Analytics Suite permite rastrear o comportamento dos usuários na web, em aplicativos, em produtos e na intranet. A plataforma garante a conformidade com as rigorosas leis de proteção de dados da UE, dos EUA, da China e da Rússia, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA). Com a excelente plataforma vem um excelente atendimento ao cliente. Da implementação e integração, passando pelo treinamento do produto, até consultoria analítica e integrações personalizadas – o Piwik PRO oferece uma abordagem pessoal em cada etapa da sua jornada. Piwik PRO Analytics Suite ANALYTICS Rastreie o comportamento do cliente em sites, aplicativos móveis, produtos digitais e áreas pós-login sem comprometer a privacidade do usuário. Obtenha seus dados sem atrasos ou problemas de processamento, independentemente do escopo da informação que você deseja analisar. Relatórios de público, aquisição e comportamento fáceis de criar permitem que seus dados contem sua história sem nenhuma ferramenta extra de visualização. TAG MANAGER Gerencie facilmente tags, pixels e códigos JavaScript para sites, produtos digitais e áreas de membros seguras sem envolver sua equipe de TI. Expanda seus recursos analíticos com uma vasta biblioteca de modelos de tags, gatilhos e condições. Permaneça em conformidade com as leis de privacidade definindo quais tags exigem consentimento prévio e ajuste seu rastreamento de acordo com as preferências de privacidade do usuário. PLATAFORMA DE DADOS DO CLIENTE Veja todos os dados dos seus clientes em um só lugar e entenda-os melhor, tanto como grupos quanto como indivíduos. Importe e agregue dados de CRM, plataformas de comércio eletrônico, off-line, formulários web, aplicativos móveis e outras fontes, para obter uma visão única do cliente. Melhore seus esforços de marketing entre canais sem comprometer a privacidade e a segurança. CONSENT MANAGER Colete e processe consentimentos e solicitações de dados para respeitar os direitos de privacidade dos usuários em todo o mundo. Atualize suas ferramentas e sites com o GDPR da UE, a CCPA da Califórnia, a LGPD do Brasil e outras leis em todo o mundo. Descubra o que podemos fazer pela sua organização. Visite: https://piwik.pro/