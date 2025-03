SafetyCulture

O SafetyCulture é uma plataforma de operações móveis que oferece o conhecimento, ferramentas e processos que você precisa trabalhar com segurança, atender aos padrões mais altos e melhorar todos os dias, oferecendo uma maneira melhor de trabalhar. O que começou como um aplicativo de lista de verificação digital evoluiu para uma plataforma para realizar inspeções, levantar e resolver problemas, gerenciar ativos e treinamento de equipes em movimento. O SafetyCulture também ajuda as equipes a fazer mais do que apenas marcar as caixas de governança, risco e conformidade - pode ajudar a definir o ambiente, os padrões de saúde e segurança e elevar a fasquia quando se trata de excelência operacional. Com a captura de dados em tempo real e as idéias acionáveis ​​na ponta dos dedos, você sempre saberá o que está funcionando e o que não é para que possa se concentrar no que realmente importa-melhorando a cada dia. Desbloqueie o potencial de suas equipes de trabalho para impulsionar seus negócios com a SafetyCulture.