Plataformas de trabalho conectadas - Aplicativos mais populares - Paquistão

As plataformas de trabalhadores conectados auxiliam as empresas industriais no planejamento, programação e monitoramento de operações complexas de fabricação e cadeia de suprimentos em vários locais e equipes. Este software permite que as empresas planejem e atribuam ordens de serviço com eficiência, ao mesmo tempo que promove a colaboração e o compartilhamento de informações entre os funcionários. Os supervisores de produção e gerentes de estoque usam plataformas de trabalho conectadas para agendar e atribuir tarefas, e os funcionários as utilizam para concluir o trabalho atribuído. Essas plataformas são fornecidas como soluções independentes e exigem integração com software de manufatura e cadeia de suprimentos, como sistemas ERP, sistemas de execução de manufatura, suítes de cadeia de suprimentos e software avançado de planejamento e programação (APS). Para garantir a segurança dos funcionários, eles também se integram ao software de saúde e segurança ambiental (EHS).