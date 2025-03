Software de tradução assistida por computador - Aplicativos mais populares

Language I/O

O software da Language I/O permite que equipes de suporte ao cliente monolíngues (ou seja, que falam apenas inglês) conversem, enviem e-mails e forneçam suporte de autoatendimento em mais de 100 idiomas em tempo real. Com sua tecnologia exclusiva de tradução automática, ele pode colocar uma equipe em funcionamento com traduções precisas e seguras para uma empresa e um setor em 24 horas. Seu software compatível com GDPR e certificado ISO-27001 se integra a todos os principais sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRMs), incluindo Salesforce, Zendesk e Oracle. Ao fornecer traduções aos agentes de atendimento ao cliente nas plataformas que eles já utilizam, permite-lhes responder aos e-mails dos clientes e às perguntas do chat com o clique de um botão.