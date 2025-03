Software de tradução assistida por computador - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Lingpad

lingpad.com

Lingpad é uma ferramenta de tradução de IA avançada e segura, projetada para agilizar o atendimento ao cliente multilíngue e a tradução de documentos. Sua plataforma capacita as empresas a fornecer suporte personalizado multilíngue contínuo em canais de mensagens e centros de ajuda, melhorando assim as experiências globais dos clientes sem recursos adicionais. O que o Lingpad oferece: * Traduções instantâneas baseadas em IA: traduções instantâneas e precisas de IA em mais de 120 idiomas * Soluções focadas no atendimento ao cliente: adaptadas para equipes de suporte, permitindo respostas localizadas instantâneas * Localização da Central de Ajuda: traduza e mantenha facilmente bases de conhecimento/Central de Ajuda multilíngues e perguntas frequentes * Tradução de documentos: suporte para mais de 40 tipos de arquivo * Tecnologia de IA contextual: compreende nuances para traduções mais naturais * Automação: Agiliza tarefas manuais, reduzindo tempo e custos Benefícios: * Melhore as experiências multilíngues do cliente * Expanda globalmente sem restrições de idioma * Reduza custos operacionais e tempo gasto em traduções * Melhore os tempos de resposta com traduções instantâneas * Mantenha a consistência em todas as comunicações com o cliente Experimente todas essas ofertas e benefícios com os preços econômicos do Lingpad, projetados para agregar valor máximo ao seu investimento. Integra-se perfeitamente com plataformas populares de atendimento ao cliente: Zendesk; Interfone; Górgias; Frente; FreshDesk Ideal para: * Equipes de suporte ao cliente em qualquer setor * Negócios globais * Empresas de comércio eletrônico * Provedores de SaaS * Qualquer organização que necessite de comunicação multilíngue eficiente * Qualquer organização que precise de tradução de IA