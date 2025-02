Software de tradução assistida por computador - Aplicativos mais populares - Suriname

Redokun

Redokun é uma poderosa ferramenta de tradução baseada em nuvem, projetada para ajudar gerentes de marketing e suas equipes a traduzir com eficiência vários tipos de documentos, mantendo seu layout e design originais. Principais benefícios para gerentes de marketing: * Integração de equipe sem esforço: integre sua equipe em uma hora, em vez de dias. A interface amigável do Redokun garante o mínimo de treinamento necessário, permitindo que sua equipe comece de forma rápida e eficiente. * Eficiência de tempo e custos: reduza o tempo e os custos de tradução com fluxos de trabalho automatizados e ativos de tradução centralizados. Aumente a consistência em todos os seus materiais de marketing. * Gerenciamento simplificado de projetos: mantenha todos os seus projetos de tradução em um só lugar. Monitore rapidamente o progresso de várias equipes e documentos, garantindo que você esteja sempre no controle. Ideal para toda a sua equipe de marketing: * Designers: mantenha o design e estilo originais de seus documentos. Diga adeus ao tedioso copiar e colar. Faça upload de arquivos como InDesign, PowerPoint e muito mais e deixe sua equipe traduzir o texto. Baixe o documento traduzido com o mesmo layout intacto. * Tradutores: melhoram a velocidade e a precisão da tradução. Aproveite a tradução automática e a memória de tradução para agilizar seu trabalho, tornando as traduções mais rápidas e consistentes. Recursos poderosos para impulsionar seus esforços de marketing: * Fluxo de trabalho automatizado: simplifique seu processo de tradução com fluxos de trabalho automatizados, permitindo que sua equipe colabore perfeitamente com intervenção manual mínima. * Armazene e acesse traduções aprovadas automaticamente: reutilize memórias de tradução em projetos para garantir que você nunca pague para traduzir o mesmo conteúdo duas vezes. * Ativos de tradução centralizados: coordene projetos de tradução com facilidade, não importa onde sua equipe trabalhe.  * Tradução automática avançada: utilize tecnologia de tradução automática de ponta para traduzir de maneira mais inteligente e não mais difícil. * Colaboração perfeita: trabalhe sem esforço com seus fornecedores de tradução preferidos ou equipes internas. As opções de compartilhamento, importação e exportação do Redokun tornam a colaboração fácil e eficiente. * Atualizações instantâneas de documentos: aplique alterações a todos os arquivos traduzidos em segundos, eliminando a necessidade de atualizações manuais durante as revisões. * Gerenciamento abrangente de projetos: receba feedback em tempo real sobre o status do projeto, mantendo você informado e sob controle. * Suporte versátil a formatos de arquivo: Redokun suporta uma ampla variedade de formatos de arquivo, incluindo Adobe InDesign (.idml), ​​Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html) , Legendas (.srt), Texto simples (UTF-8 .txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) e PDF (*.pdf). O Redokun capacita gerentes de marketing e suas equipes a entregar conteúdo traduzido ao mercado com maior facilidade e eficiência. Experimente o Redokun hoje e experimente uma maneira mais inteligente de gerenciar suas traduções.