Mais populares Adicionados recentemente Software de tradução assistida por computador - Aplicativos mais populares - Nova Zelândia

O software de tradução assistida por computador (CAT) facilita a tradução de conteúdo de um idioma para outro, aproveitando a memória de tradução, que armazena textos previamente traduzidos, ou aproveitando a assistência do público. Isso garante que as traduções sejam consistentes com o idioma usado anteriormente, mantendo a ortografia, gramática e fraseado adequados. O software CAT oferece uma plataforma de edição mais eficiente e interativa em comparação com ferramentas básicas de tradução automática palavra por palavra. Ao incorporar recursos como memória de tradução, diretórios de frases e bancos de dados terminológicos, o software CAT ajuda os tradutores a aumentar a eficiência e a precisão de seu trabalho. Além disso, os produtos CAT muitas vezes integram-se perfeitamente com software de gestão de tradução, permitindo a colaboração entre tradutores e prestadores de serviços, garantindo ao mesmo tempo a organização dos textos traduzidos.