Supere os concorrentes com crowdsolving. Simplifique a forma como os funcionários compartilham e usam inteligência competitiva para construir vantagem competitiva. Compartilhar nunca foi tão fácil. Os funcionários compartilham informações do Teams, Slack, Salesforce, de um navegador da web, de um aplicativo móvel ou de onde quer que trabalhem. Com apenas três toques e menos de um minuto, eles compartilharão informações competitivas quantitativas de alta qualidade, tornando mais fácil ficar à frente dos concorrentes. Usar informações é extremamente rápido. O Groopit agrega e fornece insights acionáveis ​​em feeds e visualizações de dados. Todos os envolvidos têm acesso aos insights mais atualizados e em tempo real para fundamentar suas próprias escolhas, possibilitando que cada funcionário aprimore sua vantagem competitiva. Integrar informações em sistemas empresariais existentes é fácil com a API de acesso a dados do Groopit. Adicione informações perfeitamente ao Tableau, PowerBI, Salesforce ou painéis de CI existentes. Groopit garante que você possa aproveitar a informação em todas as decisões de sistema tomadas.