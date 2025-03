Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de gerenciamento de remuneração auxilia as organizações na elaboração de estratégias e no gerenciamento de pacotes de remuneração de funcionários. Muitas vezes referido como planejamento ou soluções de remuneração, este software supervisiona os salários por meio de um painel administrativo ou ferramentas de visualização de dados. Facilita a criação de matrizes de mérito, gera relatórios sobre dados de remuneração da empresa e permite que as organizações revisem e ajustem as políticas de remuneração. Além disso, auxilia no planejamento de bônus aos funcionários, na estruturação de incentivos e na recomendação de reajustes salariais. Normalmente adotados pelos departamentos de RH, os sistemas de gestão de remuneração capacitam os gestores a desenvolver estratégias de remuneração eficientes para suas equipes. Esta abordagem garante uma remuneração justa dos funcionários e otimiza os orçamentos salariais. Esse software pode funcionar de forma independente ou como parte de um conjunto integrado de software HRMS e HCM. Muitos sistemas integram-se com software de gestão de desempenho, aproveitando os dados de desempenho dos funcionários para informar as decisões de remuneração. As ofertas de suítes também podem incorporar recursos de software de compensação de vendas, ampliando seu escopo e utilidade.