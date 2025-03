Paycom

paycom.com

Por 25 anos, a Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) simplificou os negócios e a vida de seus funcionários por meio de tecnologia de RH e folha de pagamento fácil de usar para capacitar a transparência por meio do acesso direto aos seus dados. E graças à sua solução pioneira no setor, Beti®, os funcionários agora fazem sua própria folha de pagamento e são orientados a encontrar e corrigir erros dispendiosos antes do envio da folha de pagamento. Desde integração e registro de benefícios até gerenciamento de talentos e muito mais, o software da Paycom agiliza processos, aumenta a eficiência e dá aos funcionários poder sobre suas próprias informações de RH, tudo em um único aplicativo. Reconhecida nacionalmente por sua tecnologia e cultura de local de trabalho, a Paycom agora pode atender empresas de todos os tamanhos nos EUA e internacionalmente. A Paycom está liderando a transformação digital no local de trabalho americano. Nosso compromisso com nossa cultura e valores nos levou a sermos nomeados uma das Empresas Mais Inovadoras do Mundo pela Fast Company, um dos Melhores Locais de Trabalho da América da Newsweek e os melhores empregadores nos EUA pela Top Workplaces. Paycom tem aproximadamente 36.820 clientes nos Estados Unidos (em 31 de dezembro de 2023), um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Em 15 de abril de 2014, a Paycom tornou-se uma empresa pública com suas ações abertas à negociação na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo PAYC. No início de 2020, a empresa aderiu ao S&P 500.