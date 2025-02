Software de gerenciamento de remuneração - Aplicativos mais populares - Suriname

OpenComp

opencomp.com

O OpenComp capacita empresas de alto crescimento a tomarem com confiança as melhores decisões de negócios com inteligência de remuneração. Mais de 2.000 empresas usam OpenComp para atrair e capacitar os melhores talentos de maneira justa e consistente, incluindo Calm, DataRobot, Discord, DrChrono, Figma, Medium, Mosaic, Mux e Reddit. Fundada em 2021 por Thanh Nguyen e Nancy Connery, a equipe fundadora de RH da Salesforce, a OpenComp levantou US$ 24 milhões em capital de risco do JP Morgan, TIME Ventures (o fundo de investimento de Marc Benioff), 8VC e muito mais. O OpenComp está disponível gratuitamente para organizações com até 50 funcionários, com preços e serviços diferenciados para outras organizações com base no tamanho e nas necessidades. Cadastre-se em www.opencomp.com e conecte-se em www.linkedin.com/opencomp.