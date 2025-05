Software de negociação, transação e gerenciamento de risco de commodities/energia (CTRM/ETRM) - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de negociação, transação e gerenciamento de risco de commodities e energia (CTRM/ETRM) supervisiona todas as atividades relacionadas à compra e venda de commodities, incluindo petróleo, grãos, metais e produtos refinados. Este software auxilia as empresas no planejamento de suas estratégias de compra e venda, no monitoramento de preços e no gerenciamento dos volumes de commodities processadas. Dado que os preços das matérias-primas flutuam em plataformas de negociação semelhantes às bolsas de valores, a gestão eficaz do risco é essencial para evitar perdas financeiras. Principalmente, CTRM/ETRM é utilizado por profissionais de compras que precisam adquirir as matérias-primas necessárias para suas operações. Além disso, CTRM/ETRM pode ser integrado a software de contabilidade e sistemas ERP para lidar com os aspectos financeiros da negociação. A integração com ferramentas de gestão da cadeia de abastecimento também é importante para acompanhar a procura de mercadorias e os níveis de inventário.