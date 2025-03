Sprintbase

Sprintbase é uma plataforma de colaboração online construída pela consultoria de inovação Treehouse Innovation, para facilitar e agilizar o processo de design thinking e inovação. Ajuda equipes e organizações a trabalharem juntas para resolver problemas complexos, desenvolver novas ideias e criar soluções inovadoras. Sprintbase fornece uma estrutura estruturada para orientar as equipes através dos vários estágios do design thinking, que normalmente incluem empatia com os usuários, definição de problemas, idealização de soluções, prototipagem e testes. A plataforma oferece ferramentas e modelos para apoiar cada etapa do processo, facilitando a colaboração das equipes, o compartilhamento de ideias e o acompanhamento do progresso.