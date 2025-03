Software de quadro branco colaborativo - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Webex

Webex Webinars (anteriormente Webex Events) é uma plataforma de webinar escalável que pode criar experiências envolventes e impactantes para todos, desde pequenas sessões até grandes públicos globais. Torne os webinars inclusivos, envolventes e interativos: • Incentive a participação ativa com perguntas e respostas moderadas, enquetes ao vivo, bate-papo, reações com emojis e reconhecimento de gestos • Permita que os participantes ouçam no idioma de sua preferência com intérpretes ao vivo incluídos na sessão • Aprofunde-se nos tópicos ou incentive conexões com sessões de discussão Ofereça webinars profissionais e personalizados em grande escala • Gerencie o palco e o conteúdo que seu público vê antes, durante e depois do evento • Organize a experiência de registro do participante com opções e temas de marca personalizados • Ensaie toda a apresentação com co-painéis antes da transmissão ao vivo • Acomodar até 100.000 participantes • Alcançar públicos globais com traduções em tempo real em mais de 100 idiomas