Software de quadro branco colaborativo - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Conceptboard é o quadro branco colaborativo online mais seguro que permite que equipes de todos os tamanhos centralizem projetos e colaborem em tempo real e de forma assíncrona. Equipes distribuídas de todo o mundo usam o conceptboard para uma variedade de casos de uso. Desde a realização de sessões de brainstorming e workshops remotos até o planejamento de projetos, desde a concepção de novos produtos até a facilitação de processos ágeis. Descubra como a colaboração visual pode ajudar a quebrar silos organizacionais e aumentar o trabalho em equipe e a produtividade. Faça com que suas equipes colaborem perfeitamente em minutos com o Conceptboard. Tela infinita Coloque suas equipes em sintonia e crie um hub visual centralizado para todos os seus projetos e ideias. Amplie seções específicas ou diminua o zoom para entender o panorama geral. A tela infinita do Conceptboard garante que você nunca fique sem espaço para suas ideias! Colaboração em tempo real Siga os cursores ao vivo, converse ou faça chamadas de vídeo diretamente do aplicativo para uma experiência de colaboração perfeita. Sinta-se como se estivesse na mesma sala que o Conceptboard. Biblioteca de modelos Use nossa extensa biblioteca de modelos para criar estruturas visuais e comunicar ideias complexas com facilidade. Dos mapas de empatia às jornadas do cliente, do Business Canvas aos roteiros de projetos, cobrimos todas as funções de negócios. Expresse-se visualmente Use ferramentas visuais versáteis, como esboços, post-its, formas e setas, para dar vida às suas grandes ideias. Arraste e solte imagens, vídeos, PDFs e outros arquivos diretamente no seu quadro. Compartilhe com partes interessadas externas Compartilhe facilmente quadros com parceiros externos, como fornecedores e agências, e coloque todas as partes interessadas na mesma página.