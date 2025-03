Software de gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM) - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM) é um segmento em rápido crescimento na área de gerenciamento de vulnerabilidades e conformidade de segurança, projetado especificamente para proteger ambientes de computação híbrida modernos e complexos. As ferramentas CSPM monitoram continuamente aplicativos, serviços, contêineres e infraestrutura em nuvem, identificando e corrigindo configurações incorretas ou políticas aplicadas indevidamente. Essas soluções geralmente incluem recursos de correção automatizados que são ativados quando anomalias ou configurações incorretas são detectadas, com base em regras estabelecidas pelo administrador. As organizações confiam nessas ferramentas porque mapear e visualizar consistentemente todos os elementos dentro de um ambiente de nuvem complexo é extremamente desafiador. Embora novas ferramentas baseadas em IA tenham sido desenvolvidas para automatizar o gerenciamento de identidades, redes e infraestrutura, o software CSPM se destaca por oferecer monitoramento e visibilidade contínuos da postura de segurança de uma empresa, juntamente com detecção automatizada e correção de problemas à medida que surgem em diversos ambientes computacionais.