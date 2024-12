Mais populares Adicionados recentemente Software de monitoramento e análise de segurança em nuvem - Aplicativos mais populares - Noruega

As soluções de monitoramento e análise de segurança em nuvem são ferramentas essenciais projetadas para aumentar a visibilidade e a segurança em redes e aplicativos baseados em nuvem. Essas ferramentas permitem o monitoramento de aplicativos baseados em nuvem, ambientes virtualizados e outras infraestruturas em nuvem. São fundamentais na identificação de riscos potenciais, permitindo que as organizações os resolvam de forma proativa, salvaguardando assim as operações críticas para os negócios e garantindo a conformidade com os regulamentos para evitar multas. Normalmente, as equipes de TI e segurança realizam monitoramento e análise da nuvem continuamente. Os recursos de monitoramento auxiliam as organizações na catalogação de ativos em nuvem e na detecção de novos à medida que são criados ou integrados. Os recursos analíticos ajudam a avaliar riscos em ambientes de nuvem, permitindo que as empresas priorizem problemas com base em seu impacto potencial. Recursos comuns adicionais incluem monitoramento de usuários, descoberta de dados confidenciais e aplicação de políticas de segurança.