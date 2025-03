Software de plataforma em nuvem como serviço (PaaS) - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Plataforma como serviço (PaaS) é um modelo de computação em nuvem que oferece um ambiente abrangente para desenvolver e implantar aplicativos na nuvem. O PaaS visa fornecer uma visão integrada das plataformas em nuvem, simplificando o desenvolvimento e a manutenção de aplicações em nuvem. PaaS inclui várias ferramentas, como kits de desenvolvimento, ferramentas de banco de dados e recursos de gerenciamento de aplicativos. Uma solução PaaS abrange componentes de infraestrutura como servidores e armazenamento, juntamente com middleware como ferramentas de desenvolvimento e sistemas de gerenciamento de banco de dados. Fornecedores terceirizados oferecem esses recursos virtuais, permitindo que os usuários criem, implantem e iniciem aplicativos de software sem a necessidade de desenvolvimento extensivo de software back-end. As empresas aproveitam o PaaS para terceirizar hospedagem, construção de banco de dados, segurança na nuvem e armazenamento de dados. É comumente usado como uma plataforma escalonável para novos aplicativos ou para expandir aplicativos existentes para públicos maiores. A PaaS emprega um modelo de pagamento conforme o crescimento, ajudando as empresas a evitar investimentos iniciais significativos em tempo de desenvolvimento e middleware. As equipes de desenvolvimento usam PaaS como alternativa para construir e hospedar aplicativos com ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs). Além disso, o banco de dados hospedado e os serviços de armazenamento do PaaS fornecem recursos semelhantes aos produtos de backend como serviço móvel (mBaaS), que são adaptados para aplicativos móveis. Os provedores de PaaS variam desde fornecedores de software estabelecidos até projetos de código aberto. Recentemente, a nuvem híbrida se tornou um método popular de implantação de PaaS. A computação em nuvem híbrida integra diferentes infraestruturas de nuvem, como nuvens públicas e privadas, e as gerencia como uma entidade única.