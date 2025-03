HarperDB

harperdb.io

HarperDB é uma plataforma de dados de borda distribuída globalmente projetada para lidar com grandes quantidades de dados com latência ultrabaixa. Com cluster nativo e independente de fornecedor, distribuído geograficamente, o HarperDB é extremamente fácil de usar e implantar. Além do armazenamento de dados, o HarperDB também remove saltos de rede entre dados e API com funções personalizadas que reduzem sua pilha e eliminam a complexidade. Isso, além da taxa de transferência por nó extremamente alta e dos recursos de escalabilidade horizontal, oferece uma infraestrutura muito mais econômica, ao mesmo tempo em que mantém uma latência próxima de zero. Além disso, o HarperDB também elimina as frustrações comuns dos bancos de dados NoSQL, indexando-os automaticamente e oferecendo suporte nativo a consultas SQL (incluindo junções). Do POV ao IPO, o HarperDB é a solução mais fácil para começar e escalar. Experimente gratuitamente hoje em harperdb.io.