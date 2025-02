Software de plataforma em nuvem como serviço (PaaS) - Aplicativos mais populares - Suécia

CloudJiffy

CloudJiffy é uma plataforma como serviço (PaaS) em nuvem de alto desempenho, totalmente redundante e autoescalável, projetada para oferecer facilidade e eficiência. A CloudJiffy está comprometida em tornar a computação em nuvem simples e acessível para desenvolvedores de todos os níveis de especialização. Basicamente, o CloudJiffy permite a implantação instantânea de aplicativos com apenas alguns cliques. Ele oferece suporte a uma variedade de tempos de execução, permitindo que os desenvolvedores implantem aplicativos Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python e Docker sem a necessidade de fazer alterações no código. A plataforma também se integra com GIT, SVN e outras ferramentas de desenvolvimento populares, proporcionando processos de implantação contínuos e eficientes. CloudJiffy se destaca por seus recursos avançados de automação e gerenciamento de recursos. Ele dimensiona automaticamente os contêineres de aplicativos vertical e horizontalmente, garantindo utilização ideal de recursos e economia. A plataforma opera em um modelo de preços pré-pagos, ajustando os recursos com base na carga atual e eliminando a necessidade de reserva de recursos ou planejamento de capacidade. Esta abordagem permite que os utilizadores paguem apenas pelos recursos que consomem, o que pode levar a poupanças de custos significativas. CloudJiffy afirma que os usuários podem economizar até 80% de seus custos de nuvem aproveitando seu recurso de escalonamento automático. Além de seu escalonamento dinâmico, o CloudJiffy oferece uma série de outros recursos avançados. O painel da plataforma fornece um assistente intuitivo de topologia de aplicativo, um gerenciador de implantação, acesso a arquivos de log e configuração, funcionalidade de colaboração em equipe e integração com ferramentas de CI/CD. Além disso, os usuários do CloudJiffy podem instalar aplicativos populares como WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento etc. do mercado da plataforma com apenas um clique. Os serviços da CloudJiffy estão disponíveis nos EUA, Índia e Alemanha, com planos de expansão para novos locais no futuro. A plataforma se orgulha de sua segurança, confiabilidade e excelente atendimento ao cliente. Possui um Acordo de Nível de Serviço (SLA) de 99,99% de tempo de atividade e fornece suporte técnico de classe mundial 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.