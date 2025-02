Software de plataformas PABX em nuvem - Aplicativos mais populares - Eslováquia

Cloudtalk

cloudtalk.com

Faça do CX a sua maior vantagem com o software de chamadas comerciais CloudTalk. Ligue diretamente com CloudTalk, acesse todos os dados do cliente e automatize tarefas. Experimente o futuro das chamadas comerciais com CloudTalk. Acesse mais de 160 números internacionais, aumente a eficiência das chamadas em até 87% e economize o tempo da sua equipe para o que realmente importa: aumentar a satisfação do cliente. Faça e receba chamadas diretamente com o recurso Click-to-Call do CloudTalk. Elimine tarefas repetitivas e automatize seus fluxos de trabalho. Sincronize detalhes de contatos, interações anteriores, gravações de chamadas e SMS em ambos os sistemas com uma sincronização bidirecional fácil. Personalize sua configuração e experiência do cliente com mais de 35 integrações. Escolha como as chamadas recebidas, efetuadas e perdidas serão registradas com recursos avançados de registro de chamadas. Registre informações importantes diretamente em seu CRM ao final de cada chamada com o recurso de transcrição de fala para texto. Obtenha uma visão geral abrangente das interações sincronizando mensagens SMS enviadas do CloudTalk para sua conta CRM, garantindo que nenhuma informação importante seja perdida ao fechar negócios. Saiba como o CloudTalk pode fornecer controle incomparável sobre a experiência do seu cliente e comece a atender às expectativas dele hoje mesmo. Agende hoje mesmo uma demonstração com um de nossos especialistas!