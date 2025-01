Mais populares Adicionados recentemente Software de plataformas PABX em nuvem - Aplicativos mais populares - Nova Zelândia

As plataformas de central privada (PBX) baseadas em nuvem, também conhecidas como PBX virtual, fornecem às empresas sistemas telefônicos confiáveis ​​e seguros por meio de um servidor em nuvem. O PBX serve como uma rede telefônica interna dentro das organizações e se conecta a linhas telefônicas externas. As plataformas Cloud PBX replicam todos os recursos e capacidades dos sistemas de hardware convencionais de PBX, operando inteiramente em infraestrutura em nuvem. Essas plataformas permitem que as empresas acessem seus sistemas a partir de qualquer local e dispositivo, tornando-as ideais para configurações de trabalho remotas e híbridas devido aos seus requisitos mínimos de equipamento e configuração. Normalmente supervisionado e gerenciado por um provedor de serviços, a implementação e administração do PBX em nuvem são feitas pela equipe de TI da empresa. O software Cloud PBX é útil entre os funcionários, principalmente aqueles nos setores de atendimento ao cliente, imobiliário, saúde, varejo ou governo. Em contraste com os sistemas fixos tradicionais, o PBX em nuvem apresenta diversas vantagens para as empresas, incluindo manutenção simplificada do servidor, roteamento automatizado de chamadas, menor utilização de equipamentos, menores custos gerais de manutenção e processos de configuração simplificados.