As plataformas de proteção de aplicativos nativos da nuvem (CNAPP) protegem todo o ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem, desde os estágios iniciais de desenvolvimento até o ambiente de produção. Essas plataformas permitem que as equipes de segurança gerenciem e garantam a conformidade com mais eficiência, oferecendo visibilidade abrangente de DevSecOps, configurações, controle de acesso, cargas de trabalho e vulnerabilidades. Normalmente, as organizações usam ferramentas separadas para gerenciar desenvolvimento, dados, infraestrutura e acesso. Um CNAPP consolida esses investimentos em segurança integrando vários recursos, como gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM), plataforma de proteção de carga de trabalho em nuvem (CWPP), conformidade em nuvem e gerenciamento de identidade e acesso (IAM), em uma única plataforma. Os CNAPPs podem ser oferecidos como um produto independente ou como um conjunto de produtos que podem ser adquiridos individualmente.