Plataforma de proteção de aplicativos nativa da nuvem (CNAPP) - Aplicativos mais populares - Hungria

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security é um fornecedor líder de soluções de gerenciamento de identidade e acesso em nuvem pública. Com a missão de capacitar empresas de todos os tamanhos para inovar com segurança e confiança, a Sonrai Security oferece segurança de identidade, acesso e permissões para empresas que operam em plataformas AWS, Azure e Google Cloud. A empresa é conhecida por ser pioneira no Cloud Permissions Firewall, permitindo privilégios mínimos com um clique e, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades de acesso do desenvolvedor sem interrupções. Com a confiança de empresas líderes em vários setores, a Sonrai Security está comprometida em impulsionar a inovação e a excelência em segurança na nuvem. A empresa conta com a confiança das equipes de operações, desenvolvimento e segurança em nuvem. O Cloud Permissions Firewall remove todas as permissões confidenciais não utilizadas, coloca em quarentena identidades não utilizadas e desativa serviços e regiões não utilizadas – tudo com um clique. Não há interrupção nos negócios porque todas as identidades que usam permissões confidenciais mantêm seu acesso e qualquer novo acesso é concedido perfeitamente por meio de um fluxo de trabalho automatizado de chatops. As equipes de SecOps gastam 97% menos tempo para obter o mínimo de privilégios e reduzem a superfície de ataque em 92%. Depois de atingir o privilégio mínimo em toda a plataforma, a solução Sonrai CIEM+ descobre combinações tóxicas de permissões e encerra os caminhos de ataque não intencionais que eles criam com remediação automatizada ou detalhada.