Software de segurança de arquivos em nuvem - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Redstor

redstor.com

A Redstor é uma provedora líder de serviços de backup e recuperação de dados baseados em nuvem, locais e híbridos, sua missão é tornar o gerenciamento de dados mais simples, fácil e prazeroso, fornecendo acesso instantâneo a todos os dados - onde quer que estejam armazenados, a partir de um único controle centro. Ajuda milhares de empresas em todo o mundo (utilizadas pela defesa e pelos governos) a proteger um dos seus activos mais valiosos: os seus dados. Ajuda as empresas a estarem em conformidade com o GDPR – cumpre os mais altos padrões (certificação ISO27001 e 9001) para garantir a integridade e segurança dos dados. As pequenas empresas precisam de uma solução de backup e recuperação acessível, segura, robusta e fácil de gerenciar: * 50% não conseguiram suportar qualquer quantidade de perda de dados * Cerca de 80% sofrem um desligamento se não conseguirem acessar seus dados Multilocatários e desenvolvidos para a nuvem, as soluções de backup e recuperação MSP da Redstor permitem que você satisfaça de forma lucrativa as expectativas de cada usuário para acesso instantâneo aos dados, arquivos e sistemas operacionais de que precisam, sempre que precisarem deles - localmente e na nuvem.