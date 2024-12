Mais populares Adicionados recentemente Software de segurança de arquivos em nuvem - Aplicativos mais populares - Gabão

O software de segurança de arquivos em nuvem foi projetado para proteger informações armazenadas em aplicativos baseados em nuvem (SaaS). Essas ferramentas integram-se a plataformas de armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos, permitindo que as empresas identifiquem e rotulem arquivos que contenham informações confidenciais ou privilegiadas. Uma vez rotuladas, as empresas podem controlar o acesso a esses arquivos, rastrear seu histórico de compartilhamento e impedir o acesso não autorizado. Ao aplicar políticas de controle de acesso e armazenamento na nuvem, essas ferramentas melhoram a segurança dos dados. As empresas os utilizam para implementar protocolos de segurança, monitorar o acesso e proteger informações dentro e transferidas por meio de aplicativos em nuvem. Os administradores podem gerenciar a governança, definir permissões e supervisionar a atividade do usuário nos aplicativos. Além disso, muitos produtos de segurança em nuvem oferecem recursos de criptografia e prevenção contra perda de dados para proteger ainda mais documentos e dados armazenados na nuvem.