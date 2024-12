Soluções de segurança de e-mail na nuvem - Aplicativos mais populares - Alemanha Mais populares Adicionados recentemente

As soluções de segurança de e-mail na nuvem são plataformas de e-mail projetadas para proteger contra golpes de phishing que enganam os usuários para que revelem informações confidenciais. Essas plataformas, gerenciadas pelo provedor de segurança de e-mail na nuvem, também bloqueiam e-mails contendo links para sites maliciosos ou malware antes que cheguem ao usuário. As empresas contam com soluções de segurança de e-mail na nuvem para evitar violações de dados, proteger informações privilegiadas e aprimorar a segurança de endpoints, impedindo malware e outras ameaças online. Essas ferramentas evoluíram a partir do mercado de gateway de e-mail seguro à medida que a transformação digital reduziu a demanda por soluções de segurança de e-mail locais. Embora haja alguma sobreposição com software anti-spam de e-mail e ferramentas de criptografia de e-mail, as soluções de segurança de e-mail na nuvem são mais abrangentes, muitas vezes abrangendo múltiplas funções que também podem ser fornecidas por meio de opções baseadas na nuvem e no local.