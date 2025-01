Mais populares Adicionados recentemente Software de segurança Cloud Edge - Aplicativos mais populares - Hungria

As soluções de segurança de ponta na nuvem oferecem às empresas um método baseado em nuvem para acessar com segurança a Internet, aplicativos em nuvem e redes corporativas. Estas soluções aproveitam a tecnologia SD-WAN, que integra redes definidas por software com uma rede de área ampla, permitindo-lhes operar a partir de qualquer local enquanto consolidam funções de segurança para proteger todas as atividades de rede. Ao combinar os recursos de segurança de ferramentas tradicionais, como gateways web seguros (SWG), corretores de segurança de acesso à nuvem (CASB) e firewalls de aplicativos web (WAF), as empresas podem agilizar o gerenciamento de segurança. Essa abordagem permite que as empresas e as equipes de segurança centralizem a visibilidade das políticas, atividades e riscos de segurança, eliminando a necessidade de os usuários interagirem com diversas ferramentas ou passarem por processos repetidos de autenticação. As soluções de segurança unificadas são projetadas para fornecer visibilidade abrangente em ambientes híbridos complexos, simplificando o trabalho dos administradores. Com uma única ferramenta, eles podem classificar, controlar e monitorar todas as atividades do usuário e tráfego de rede sem interromper a experiência do usuário final. Embora exista alguma sobreposição entre as ferramentas de segurança na borda da nuvem e as tecnologias tradicionais como CASB, WAF e SWG, estas últimas normalmente operam de forma independente e não oferecem o mesmo nível de visibilidade e acessibilidade em ambientes híbridos. A alternativa mais comparável é um perímetro definido por software (SDP), que fornece segurança de rede unificada, mas não oferece acesso integrado a aplicativos, redes e navegadores da web baseados em nuvem.