Software de detecção e resposta em nuvem (CDR) - Aplicativos mais populares - Gabão

O software Cloud Detection and Response (CDR) oferece segurança abrangente para ambientes em nuvem, automatizando a detecção e resposta a ameaças. Esta tecnologia garante que as empresas tenham visibilidade total dos seus sistemas em nuvem e inclui mecanismos para enfrentar ameaças e ataques em aplicações em nuvem (SaaS) e infraestrutura (IaaS). Ao analisar logs de eventos e extrair insights de ataques, o CDR ajuda as equipes de segurança a melhorar sua postura geral de segurança. Embora o software CDR compartilhe recursos com outras soluções de detecção e resposta a ameaças, como Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) e Network Detection & Response (NDR), ele permanece distinto em seu foco. O EDR tem como objetivo o monitoramento de atividades nos endpoints do sistema e o NDR é dedicado à proteção de ambientes de rede. O XDR, com seu escopo mais amplo, monitora redes, endpoints, serviços em nuvem e ambientes virtuais. Por outro lado, o CDR dedica-se exclusivamente a monitorar e proteger todo o ambiente de nuvem.