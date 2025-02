Software de segurança de dados em nuvem - Aplicativos mais populares - Tokelau

Normalyze

A Normalyze, por meio de avaliações sem agente, descoberta de dados, priorização de riscos orientada por IA e insights de remediação abrangentes e acionáveis, ajuda as empresas a compreender toda a gama de riscos presentes em seus dados na nuvem. Normalyze adota uma abordagem de segurança que prioriza os dados. A Normalyze é pioneira em gerenciamento de postura de segurança de dados (DSPM), ajudando empresas a proteger seus dados em ambientes SaaS, PaaS, públicos ou multinuvem, locais e híbridos. Com o Normalyze, as equipes de segurança e dados podem melhorar seus esforços gerais de segurança e conformidade, ao mesmo tempo em que capacitam a empresa para aproveitar seu ativo mais precioso: os dados. A plataforma Normalyze DSPM ajuda a descobrir e classificar armazenamentos de dados, priorizar o que é importante, identificar acessos arriscados e excessivos, detectar e remediar riscos de exposição e melhorar os processos de conformidade e auditoria. No centro da plataforma Normalyze está o One-Pass Scanner patenteado, que aproveita a IA para identificar e classificar com precisão dados valiosos e confidenciais em escala, em diferentes ambientes. A plataforma foi projetada em torno de uma arquitetura que faz a varredura no local, para que os dados nunca saiam do local onde residem. Esta abordagem mantém os dados sob controle de TI, apoia a conformidade com regulamentações rigorosas de proteção de dados e aumenta a eficiência operacional. Os resultados verificados aparecem em diversas visualizações para ajudar as equipes a priorizar os riscos. O Data Risk Navigator mostra caminhos de ataque que podem levar a violações ou perdas de dados. Os gráficos de acesso a dados mostram como as pessoas e os recursos acessam os dados. As visualizações são geradas e atualizadas em tempo real, proporcionando visibilidade à medida que ocorrem alterações na infraestrutura ou nos ambientes do cliente. O DataValuator proprietário atribui valor monetário aos dados, com uma classificação para ajudar as equipes de segurança e de dados a avaliar o impacto relativo nos negócios da potencial perda de dados. Os fluxos de trabalho de consulta e correção com tecnologia de IA tornam a experiência do usuário do Normalyze intuitiva e eficiente. Fornecendo insights sobre dados, acesso e riscos em um só lugar, as equipes de TI podem compreender sua postura geral de segurança de dados e colaborar em medidas de segurança e planos de ação eficazes.