Software de segurança de dados em nuvem - Aplicativos mais populares - Guiné

nOps é uma plataforma de otimização de nuvem AWS que facilita a alocação e o gerenciamento do uso, dos compromissos e dos gastos da nuvem. Nossa plataforma provisiona de forma inteligente toda a sua computação para que você obtenha o melhor preço disponível sem sacrificar qualquer confiabilidade. O nOps aproveita a modelagem proprietária de ML com base em mais de US$ 1 bilhão em gastos da AWS para que sua organização tenha a combinação certa de instâncias reservadas, planos de poupança e spot. Tudo isso sem precisar provisionar recursos manualmente para que sua equipe possa se concentrar na construção e na inovação. Contextos de negócios O nOps Cloud Management facilita a obtenção de visibilidade completa dos custos e do uso da nuvem para que suas contas nunca sejam uma surpresa ou um mistério. Também simplifica a alocação de custos em toda a sua empresa. Gerenciamento de compromissos O nOps Commitment Management facilita o gerenciamento e a utilização completa de todos os seus compromissos contínuos da AWS. Garantimos 100% de utilização dos seus compromissos ou iremos creditá-los de volta para você. Compute Copilot Compute Copilot é um provisionador de carga de trabalho inteligente para todos os seus aplicativos em nuvem. Alimentado por IA, ele provisiona recursos de computação com o melhor preço possível, sem sacrificar qualquer confiabilidade. Imagine um mundo onde você possa obter a confiabilidade do On-demand ao custo do Spot. Cloud Optimization Essentials Uma coleção de automação e ferramentas nOps pré-construídas para lidar rapidamente com itens tediosos e contínuos relacionados a melhorias na infraestrutura da AWS