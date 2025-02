Software de colaboração de conteúdo em nuvem - Aplicativos mais populares - Tokelau

Kloud

kloud.com

Kloud é a primeira plataforma do mundo, onde documentos e apresentações se tornam editáveis ​​e interativas de conversas multimídia. O Kloud dá vida aos seus documentos com a tecnologia Livivedoc integrada para formatar seus documentos facilmente e entrar em filmes orientados por voz, como apresentações. As equipes de empresas podem entrar na mesma página com feedback diferenciado por linha, linha por linha dos membros. Sincronize os objetivos de negócios da sua equipe de operação com a tecnologia Livedoc. Sincronize seu idioma de marketing em toda a empresa. Sincronize os objetivos do desenvolvimento de software e da equipe de produtos ao criar sua tecnologia inovadora. Integre -se ao seu software corporativo favorito, como Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, bem como sua ferramenta favorita de software de gerenciamento de projetos. Use o LIVIDOC para toda a sua documentação comercial, permitindo que você sincronize o ativo mais precioso da sua equipe, a mente de sua equipe. Kloud Functions: * Transforme um documento em um filme interativo como a apresentação. Você pode adicionar facilmente a voz e misturar a voz com as animações. Você também pode inserir dinamicamente conteúdo como som, vídeo, marca, placa branca, texto, notas pegajosas etc. * Use a sincronização para a comunicação de forma assíncrona: Ative a interação não-real dos pensamentos para que a equipe possa trabalhar intuitivamente em conjunto com o compartilhamento de mente eficaz, pois qualquer idéias relacionadas a um documento agora pode ser reproduzida de forma interativa como um filme. Melhor reunião on -line com resolução ilimitada e ainda sem dados de streaming de vídeo. O Kloudsync oferece a experiência de reunião on-line não correspondente pela melhor resolução possível e expressão de cor verdadeira. Porque o Kloud Online Meeting Transmit Dynamic Document com alta resolução sem o uso de dados de streaming de vídeo como resultado da reunião on -line do Kloud é muito barato. * Registro de reuniões multicanal baseado em IA: As reuniões do Kloud podem ser gravadas com o conteúdo do Livivedoc para resolução ilimitada, juntamente com o compartilhamento de tela e o fluxo de vídeo da webcam. Como resultado, esse conteúdo registrado pode ser analisado via mecanismo de IA para mineração de dados e análise estatística. * SYNCOOM Para uma melhor comunicação multicanal com seus clientes: o Kloud é a nova plataforma de comunicação que integra o bate-papo, o mecanismo de IA baseado em bot, a sincronização da discussão de ideias assíncronas e a reunião on-line em uma sala de reuniões virtual. Ele pode ser integrado ao software de suporte ao cliente, solução de força de vendas e ferramentas de gerenciamento de projetos para adicionar função de comunicação e colaboração ao software corporativo existente. * Padrão de segurança mais alto: codificação de sessão AES de 256 bits, troca de senha RSA de 2048 bits e criptografia de dados na tecnologia REST INCT. * E mais ...