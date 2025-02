Software de colaboração de conteúdo em nuvem - Aplicativos mais populares - Singapura

FutureVault

futurevault.com

Soluções inteligentes de cofre digital para empresas preparadas para o futuro. A FutureVault é líder do setor em troca segura de documentos e soluções de Digital Vault para serviços financeiros e organizações de gestão de patrimônio, mudando o paradigma do gerenciamento de documentos e informações com o Personal Life Management Vault™ e Business Life Management Vault™. A plataforma multicamadas da FutureVault está transformando as propostas de valor de empresas, consultores e clientes, melhorando significativamente a maneira como documentos, dados e informações são gerenciados em uma única fonte de verdade segura, pronta para auditoria. Ao capacitar as empresas com A plataforma de marca branca e os aplicativos móveis da FutureVault ajudam as empresas a cumprir a conformidade de livros e registros, melhorar a privacidade dos dados, impulsionar a eficiência do front e back-office com automação e APIs abertas e fornecer uma experiência digital aprimorada ao cliente para melhor interagir com as famílias e a próxima geração. Extração de dados e padrões orientados por IA para obter eficiência e insights adicionais estão disponíveis para clientes corporativos. FutureVault é reconhecido como um fornecedor de WealthTech 5 estrelas e um dos 100 fornecedores globais de soluções WealthTech mais inovadores. * Casos de uso do FutureVault em destaque (abaixo): Explore como os principais serviços financeiros e organizações de gestão de patrimônio estão usando o FutureVault para atender à conformidade, obter eficiência administrativa e administrativa, agregar mais valor aos seus clientes e, por fim, economizar tempo e dinheiro. * Ofereça uma experiência digital única ao cliente: promova o envolvimento com as famílias (e a próxima geração), tornando mais fácil do que nunca o armazenamento, o acesso e o gerenciamento dos documentos mais importantes de suas vidas. * Entregue documentos automaticamente aos clientes: entregue automaticamente extratos mensais, documentos de integração, documentos fiscais, relatórios trimestrais e outros documentos críticos aos seus clientes por meio de APIs e SFTPs. * Troque e receba documentos com segurança: Solicite, receba e troque documentos de forma segura com a sede, consultores, funcionários, clientes, familiares, reguladores e colaboradores de confiança. * Automatize e melhore os fluxos de trabalho de assinatura eletrônica: economize custos administrativos e de back-office significativos, automatizando processos de integração e entregando (e arquivando) automaticamente documentos assinados eletronicamente. * Atenda à conformidade de livros e registros: melhore a governança de manutenção de registros, simplifique as auditorias e atenda com confiança aos regulamentos de livros e registros fornecidos pela SEC, FINRA, IIROC, OSC e muito mais. * Reduza e elimine papel (trabalho): Lidere sua iniciativa de transformação digital digitalizando processos baseados em documentos para atender à conformidade ESG e eliminar papel (trabalho) para sempre.