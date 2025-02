Software de conformidade em nuvem - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Kloudle

Kloudle é um scanner de segurança em nuvem para AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Ele verifica suas contas de nuvem, servidores e clusters em busca de mais de 300 problemas de segurança em minutos. Facilitando a segurança na nuvem para desenvolvedores e pequenas equipes. Em comparação com os scanners de código aberto, as verificações do Kloudle são feitas em menos de 30 minutos. Não há nada para instalar ou configurar. Com os problemas e sua gravidade calculada, o Kloudle facilita a compreensão do que precisa ser corrigido. Indo além de simplesmente fornecer uma lista de problemas de segurança, o Kloudle apresenta etapas simples para corrigir todos os problemas de segurança que detecta. Ele também fornece armadilhas potenciais para algumas das correções. Permitindo que você faça a escolha certa em termos do que consertar e do que não consertar. Com recursos poderosos para marcar problemas como falsos positivos, gerador de relatórios para obter relatórios em formato csv compatível com Excel ou PDF fácil de compartilhar, o Kloudle está focado em tornar a segurança na nuvem fácil para seus usuários. Com o modelo pré-pago baseado em crédito, comprar e obter valor pelo dinheiro gasto também é super tranquilo e sem preocupações. Nunca precise se preocupar com o uso, etc. O preço das digitalizações começa a partir de US$ 30.