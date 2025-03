Software de corretor de segurança de acesso à nuvem (CASB) - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Wing Security

wing.security

Wing capacita as organizações a aproveitar todo o potencial do SaaS, garantindo ao mesmo tempo uma postura de segurança robusta. Nossa solução SSPM oferece visibilidade, controle e recursos de conformidade incomparáveis, fortalecendo a defesa de qualquer organização contra ameaças modernas relacionadas ao SaaS. Com os recursos de segurança automatizados do Wing, CISOs, equipes de segurança e profissionais de TI economizam semanas de trabalho antes gasto em processos manuais e propensos a erros. Com a confiança de centenas de empresas globais, o Wing fornece insights de segurança acionáveis ​​derivados de nosso banco de dados de aplicativos SaaS líder do setor, abrangendo mais de 280.000 fornecedores de SaaS. Isso resulta na maneira mais segura e eficiente de aproveitar o SaaS Wing Security foi fundada pelo ex-CISO e chefe de defesa cibernética das Forças de Defesa de Israel com a visão de fornecer aos usuários as ferramentas automatizadas e de autoatendimento necessárias para a segurança de aplicativos SaaS.