Software de corretor de segurança de acesso à nuvem (CASB) - Aplicativos mais populares - Uzbequistão

Citrix Cloud

citrix.com

A Citrix é uma provedora líder de soluções de TI seguras e escaláveis ​​que capacitam as organizações a otimizar seus espaços de trabalho digitais. A plataforma Citrix oferece uma gama de serviços, incluindo virtualização de aplicativos e desktop, gerenciamento de terminais e soluções de acesso seguro, projetadas para aprimorar a produtividade e simplificar o gerenciamento de TI. Com foco no suporte às forças de trabalho híbridas, a Citrix permite que as empresas forneçam aplicativos e dados críticos em qualquer dispositivo, simplificando o gerenciamento de dispositivos e aprimoram a experiência do usuário. A plataforma também enfatiza a segurança por meio de acesso e observabilidade de confiança zero, ajudando as organizações a proteger informações confidenciais e garantir a conformidade. A Citrix atende a vários setores, incluindo assistência médica, serviços financeiros, governo e educação, fornecendo soluções personalizadas para atender às necessidades comerciais específicas. Através da inovação e colaboração, a Citrix continua a impulsionar os avanços em ambientes de TI baseados em nuvem e no local.