Mais populares Adicionados recentemente Software de corretor de segurança de acesso à nuvem (CASB) - Aplicativos mais populares - Reino Unido

O software Cloud Access Security Broker (CASB) adiciona uma camada extra de proteção e aplicação de políticas para funcionários que acessam aplicativos baseados em nuvem. Atuando como um gateway, o CASB permite que as empresas apliquem políticas de segurança além dos seus sistemas locais, garantindo conexões seguras entre funcionários e provedores de serviços em nuvem. Este software ajuda as empresas a mitigar os riscos associados a aplicativos em nuvem e conexões de rede, ao mesmo tempo que monitora continuamente as ações e comportamentos dos usuários. As soluções CASB também detectam comportamentos anormais de usuários internos e alertam os administradores sobre potenciais shadow IT e não conformidade. Essas ferramentas normalmente rastreiam e registram as ações dos usuários dentro do CASB, fornecendo dados que podem ser usados ​​para análise comportamental e relatórios.