O software de portal de clientes atua como uma porta de entrada entre uma empresa e seus clientes, facilitando a interação remota entre ambas as partes. Esses portais servem como soluções abrangentes para empresas ou organizações que interagem com diversas partes interessadas ou clientes externos. Eles permitem que as empresas compartilhem e solicitem documentos, forneçam atualizações de projetos e faturas, obtenham feedback e mantenham a comunicação com clientes e partes interessadas. As funcionalidades específicas dos portais de clientes podem variar significativamente dependendo do fornecedor e dos casos de uso pretendidos. Alguns fornecedores integram portais de clientes como anexos opcionais a seus maiores softwares de salas de dados virtuais ou plataformas de colaboração de conteúdo em nuvem. Muitos portais de clientes estão equipados com recursos encontrados em software de gerenciamento de projetos, permitindo que os clientes monitorem facilmente o progresso do projeto e, ao mesmo tempo, permitem que as empresas garantam transparência para seus clientes.