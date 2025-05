Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de gerenciamento de sala de aula - Aplicativos mais populares

O software de gerenciamento de sala de aula ajuda a criar um ambiente de aprendizado mais envolvente para os alunos. Essas ferramentas podem restringir o acesso a aplicativos e sites de distração em dispositivos eletrônicos, além de oferecer atividades interativas projetadas para motivar os alunos tanto nas aulas quanto em casa. Eles aprimoram o comportamento e o desempenho do aluno por meio de recursos avançados de feedback. Muitas soluções de gerenciamento de sala de aula são acessíveis a professores e pais, permitindo que os professores forneçam uma visão abrangente do desempenho de cada aluno. Isso permite rastrear o progresso e definir metas, que podem ser compartilhadas com os pais para mantê -los informados. Além disso, o software de gerenciamento de sala de aula pode se integrar ao sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS) de uma escola e ao Sistema de Informação dos Estudantes (SIS), oferecendo aos educadores e pais que valiosos insights sobre o comportamento e o progresso acadêmico. Alguns produtos também podem se enquadrar na categoria de pesquisa.