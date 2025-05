Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de cuidados infantis - Aplicativos mais populares

O software de cuidado infantil agiliza as operações internas de creches e pré-escolas, lidando com tarefas como agendamento, frequência e faturamento. Também melhora a comunicação entre pais e professores por meio de mensagens, notificações, alertas e feedback. Ao centralizar essas funções em uma única plataforma, o software simplifica a criação e atualização de relatórios de progresso, faturas de cobrança, perfis de alunos e outras documentações essenciais. Além disso, aumenta o envolvimento dos pais e melhora o gerenciamento da sala de aula por meio de tecnologia e dispositivos móveis. Normalmente baseado em nuvem, este software se integra a dispositivos móveis existentes e funciona junto com sistemas de contabilidade e informações de estudantes, muitas vezes incluindo recursos para gerenciamento digital de visitantes.