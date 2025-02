Genesys Cloud

genesys.com

A plataforma Genesys Cloud CX™ conta com a confiança de milhares de pequenas, médias e grandes empresas e é reconhecida em todo o mundo como uma solução de call center em nuvem e plataforma de experiência do cliente (CX) líder do setor. Não importa onde a conversa com o cliente começa ou termina, o Genesys Cloud CX transforma a experiência do cliente. Ele conecta insights entre equipes, ferramentas e interações para que você tenha os dados necessários para resolver os problemas dos clientes com facilidade. Encontre seus clientes em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer canal, com um conjunto de canais digitais. * Automatize resultados bem-sucedidos Simplifique a forma como você se conecta com os clientes em todos os canais. Com a automação inteligente em toda a jornada do cliente, você pode usar os dados e insights obtidos para tomar a ação certa no momento certo e criar os melhores resultados. * Inovar em escala Forneça aos seus funcionários e agentes de call center as informações necessárias em uma ferramenta criada para impulsionar o engajamento, melhorar as interações com os clientes e aumentar o desempenho da sua equipe. * Reimagine experiências que importam Use o Genesys Cloud CX como um aplicativo completo de call center na nuvem e amplie facilmente o pacote com centenas de integrações em pacote. Aproveite ao máximo a plataforma combinável de experiência do cliente com integrações e aplicativos de terceiros para que você possa alcançar os clientes a qualquer momento, em qualquer canal. Com um conjunto completo de recursos digitais no Genesys Cloud CX, os funcionários e clientes do call center podem participar de conversas contínuas em canais digitais como chat, e-mail, texto e mídias sociais. Aprimore a experiência do cliente com bots e inteligência artificial (IA) preditiva e encaminhe para um agente humano de call center quando os clientes tiverem necessidades mais complexas. A Genesys está redefinindo a experiência do cliente com software inovador de call center. Nosso premiado Genesys Cloud CX é implementado em poucos dias, é intuitivo de usar e inova com atualizações a cada semana. Com painéis em tempo real, ferramentas simples de gerenciamento e análises, o Genesys Cloud CX fornece os insights necessários para administrar seus negócios. E você levará seu contact center e sua estratégia de CX para amanhã, não importa onde seus agentes estejam localizados ou quais canais eles atendem.