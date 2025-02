Software para chatbots - Aplicativos mais populares - Suécia

Userlike

userlike.com

Userlike é a solução de software líder para mensagens de clientes e automação de suporte na Alemanha. É uma solução de mensagens unificadas que permite às empresas receber mensagens de diferentes canais em uma caixa de entrada central. Todas as solicitações recebidas via chat do site, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e muito mais vão diretamente para a Central de Mensagens do Userlike. Userlike oferece um mensageiro de site moderno para gerar leads e acompanhar os clientes. As equipes de atendimento ao cliente contam com recursos de serviços profissionais, como mensagens de voz, traduções ao vivo e roteamento inteligente. Para solicitações complexas, os agentes de serviço podem alternar convenientemente de um bate-papo para uma videochamada baseada em navegador, que inclui compartilhamento de tela. Com o AI Automation Hub da Userlike, você pode criar chatbots com tecnologia de IA, páginas inteligentes de perguntas frequentes e formulários de contato interativos em apenas algumas etapas para automatizar cerca de 70% do seu atendimento digital ao cliente. Para resultados ainda melhores, escolha nossa integração GTP-4, que adiciona as habilidades do modelo de grande linguagem mais poderoso do mundo ao seu suporte ao cliente. Isso permite que o chatbot combine de forma criativa as respostas da sua base de conhecimento e forneça aos clientes respostas individualizadas. O bot de suporte de IA ainda se lembra do contexto do bate-papo para que as perguntas de acompanhamento sejam categorizadas e respondidas corretamente. A API do chatbot do Userlike também permite integrar seus chatbots existentes ao software. Desde que a Userlike foi fundada há mais de 10 anos, a proteção de dados sempre foi uma prioridade. Todos os dados são armazenados com segurança em servidores alemães, tornando o Userlike uma solução de mensagens para clientes compatível com GDPR. Com sua infraestrutura de dados segura e recursos especiais, Userlike garante proteção e segurança de dados para seus clientes, seus funcionários e sua empresa como um todo. Userlike é adequado para empresas de todos os portes porque o software é flexível e se adapta às suas necessidades e objetivos. Pequenas e médias empresas, bem como grandes corporações como Toyota e Hermes, já contam com Userlike.