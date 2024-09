Software para chatbots - Aplicativos mais populares - Albânia Mais populares Adicionados recentemente

Chatbots, muitas vezes chamados de agentes virtuais ou assistentes virtuais, são aplicativos de software projetados para executar tarefas específicas ou fornecer informações em resposta a solicitações escritas ou faladas. Eles atendem tanto às necessidades externas dos clientes quanto às solicitações internas dos funcionários, permitindo que os usuários interajam com os aplicativos de maneira conversacional, seja textualmente ou audivelmente. Os chatbots normalmente empregam processamento de linguagem natural (PNL) ou reconhecimento de fala para compreender as entradas do usuário. No entanto, suas operações principais são conduzidas por conversas com script. Isso contrasta com os assistentes virtuais inteligentes, que utilizam a compreensão da linguagem natural (NLU) para conduzir interações mais sofisticadas e semelhantes às humanas. As empresas usam a tecnologia chatbot para automatizar tarefas que antes exigiam intervenção humana. Ao receber uma solicitação do usuário, um chatbot processa a entrada e fornece uma resposta em forma de texto ou fala. Os chatbots são integrados a várias ferramentas de suporte ao cliente, como software de chat ao vivo, software de help desk e software de contact center, muitas vezes atuando como o primeiro ponto de contato. Seu uso está se expandindo para outras áreas, incluindo bases de conhecimento de vendas e marketing. Em aplicações de business intelligence, os chatbots podem substituir as linguagens de consulta, permitindo aos utilizadores obter pontos de dados específicos simplesmente digitando ou falando um pedido. As capacidades dos chatbots estão crescendo continuamente e sendo incorporadas em uma variedade cada vez maior de aplicativos de software.