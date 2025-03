Software de gerenciamento de catálogo - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de gerenciamento de catálogo simplifica e centraliza os dados de produtos de comércio eletrônico em um catálogo digital, beneficiando vendedores e compradores. Ele serve como um repositório de informações de produtos em negócios online. Distinguindo-se do software Product Information Management (PIM), o software Catalog Management concentra-se em aprimorar os dados do produto por meio da edição, adição e modificação de detalhes, enquanto o software PIM tem uma visão mais ampla. Ele garante a qualidade dos dados, permitindo que os administradores atualizem os detalhes do produto, capacitando os clientes a fazer compras informadas. Os vendedores ajudam os compradores fornecendo informações essenciais, como nomes de produtos, filtros, descrições, preços e códigos. Muitas vezes integradas com ferramentas de marketing de conteúdo de comércio eletrônico, algumas soluções também estão disponíveis como plataformas de código aberto suportadas por comunidades de usuários.