STEL Order

stelorder.com

A Stel Solutions é uma fornecedora de soluções de software para o setor de serviços de campo e domicílio, com mais de 10 anos de experiência. Com sede no sul da Espanha, seu principal produto é a Ordem da STEL, o que ajuda mais de 5.000 clientes em mais de 100 países otimizar seus negócios e simplificar suas vidas todos os dias. A STEL Order é um software abrangente de gerenciamento de serviços de campo que fornece uma abordagem totalmente integrada para gerenciar empresas de serviços domésticos. Ele elimina a necessidade de várias soluções de software para diferentes aspectos de operações e gerenciamento. A STEL Order fornece um único local para organizar empregos, ordens de serviço, agendamento, despacho, faturamento, rastreamento de despesas, funções contábeis e muito mais. Sua plataforma unificada é capaz de fornecer informações em tempo real a todos os usuários com acesso simultâneo em várias plataformas e locais, mesmo quando offline. Quando os trabalhadores de campo usam a ordem da STEL para concluir uma ordem de serviço, eles podem gerar imediatamente uma fatura e coletar o pagamento do cliente em seu dispositivo móvel, utilizando integrações com plataformas de processamento de pagamentos líderes do setor, como Stripe e PayPal. Essas informações e documentação estão disponíveis em tempo real para outros usuários, independentemente do dispositivo, do SO ou do local usado para acessar o pedido da STEL (iOS baseado em nuvem, Android e Web Apps). Uma ordem de serviço pode ser gerada a partir de uma solicitação de emprego e atribuída a uma tecnologia de campo que é notificada no aplicativo, garantindo a rastreabilidade de documentos de ponta a ponta. A notificação inclui o local de trabalho, as peças necessárias, as informações de contato e quaisquer outros detalhes pertinentes. A tecnologia pode entrar em contato diretamente com o cliente através do aplicativo antes de chegar ou agendar a visita para uma data posterior e incluir outros membros da equipe no evento usando o recurso de calendário compartilhado. O pedido da STEL pode ser usado para monitorar o status e a localização dos técnicos usando as funções de rastreamento de calendário e GPS integrados. Ele garante que nenhum contrato de manutenção de serviço caia pelas lacunas com gerenciamento avançado de ativos, incluindo a capacidade de automatizar tarefas e notificar o escritório principal e os técnicos de necessidades pendentes de serviço. Os usuários podem personalizar modelos e processos de faturamento para atender às necessidades comerciais exclusivas. Com o pedido da STEL, os usuários podem entrar em contato com gerentes de conta dedicados por telefone, bate -papo e email para resolver quaisquer problemas. Uma biblioteca completa de vídeos e artigos de suporte está disponível para garantir um processo de integração suave, bem como workshops programados regularmente com a equipe de felicidade do cliente com melhor classificação da Stel Ordem.