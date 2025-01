Software de gerenciamento de catálogo - Aplicativos mais populares - Polônia

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions é uma plataforma líder de integração de comércio, resolvendo alguns dos problemas mais complexos de integração e automação de comércio eletrônico para marcas, 3PLs e grandes revendedores desde 2010. Nossa missão é tornar cada transação de comércio digital ideal tanto para o consumidor quanto para o vendedor. Usando o índice Ideal Order™ como um KPI padrão ouro, nossos objetivos são maximizar a eficiência, a lucratividade e a satisfação do cliente para cada pedido. Para fazer isso, a Etail Solutions criou um arsenal substancial de ferramentas, desenvolvidas especificamente para gerenciar as relações de dados muitos-para-muitos no mundo on-line: • Nossa plataforma de integração se destaca por sua capacidade de lidar com vários protocolos (APIs/EDI/ Arquivos simples, etc.), agreguem e normalizem dados entre fontes e integrem perfeitamente seu ecossistema de comércio eletrônico em uma rede integrada que você controla, monitora e gerencia a partir de uma plataforma única e centralizada, ao mesmo tempo em que fornece integridade transacional e integrações aos seus sistemas principais de registro para manter suas finanças, estoque e todos os outros dados atualizados. • Nossos recursos de gerenciamento de catálogo e inventário fornecem controle incomparável para gerenciar como você vende, aloca, publica e otimiza o inventário, em todos os canais de vendas e tipos de canais de vendas, bem como gerencia e planeja com eficiência a colocação e o atendimento de seu inventário em um ambiente multi- rede de atendimento de localização. Isso vem da capacidade de vincular todas as listagens em todos os canais on-line e todas as fontes de disponibilidade de estoque a um único SKU mestre na unidade de medida básica de cada item que você vende. • Nosso sistema de gerenciamento de pedidos é uma plataforma completa de gerenciamento de pedidos distribuídos (DOM) e otimizará cada pedido em: • Qualquer método (estoque próprio ou de propriedade do fornecedor, seu CD, um distribuidor, varejo ou despachante ou até mesmo cross- docking) • Quaisquer locais ou tipos de locais – 3PLs, Distribuidores, Vários CDs e até mesmo em vários sistemas de registro. • Qualquer embalagem (cartonização) – otimize tamanhos de caixas, quantidades ou até mesmo faixas para minimizar custos de frete. • Quaisquer transportadoras e níveis de serviço, economizando dinheiro em cada pedido. Quanto mais expansiva for sua rede de atendimento, mais dinheiro poderemos economizar para você. • Planejamento de estoque em vários locais – Minimize os custos de atendimento e transporte entendendo a demanda ideal por SKU por local de atendimento. Agregue facilmente a demanda em todos os canais e entenda a verdadeira velocidade por local de um SKU, com base no estoque que deveria ter sido enviado de cada local, e não no que foi enviado de cada local. • Nosso Ideal Order Insights & Analytics pode simular o melhor cenário para todas as suas operações de comércio eletrônico e fornecer dados sobre como fazer isso acontecer na vida real para cada pedido! O pedido ideal irá ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre como minimizar a perda de receita líquida e como maximizar os lucros do comércio eletrônico da sua empresa – desde as operações da cadeia de suprimentos até o gerenciamento de estoque, atendimento de pedidos e entrega. • E muito mais – PIM multicanal, controles globais de preços com múltiplas moedas, integrações ERP e WMS, gerenciamento do ciclo de vida de listagem, reprecificação competitiva e automatizada, controles de taxonomia, automação e controles de trabalho e muito mais... A Etail Solutions tem cresceu ao longo dos anos, resolvendo um problema complexo de comércio do mundo real após o outro. Construímos cada recurso e função para otimizar a capacidade de nossos clientes de crescer e escalar lucrativamente, com a missão de criar um ambiente de comércio ideal para cada um de nossos clientes! Sucesso do cliente: Após apenas 1 ano em nossa plataforma, a taxa média de crescimento dos clientes foi de 138%. Depois de 2 anos na plataforma, a taxa média de crescimento dos clientes aumentou mais 70% em relação ao final do primeiro ano. Quando comparado ao início do primeiro ano, a taxa média de crescimento dos clientes foi de 282% nos primeiros dois anos.